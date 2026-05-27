タレントの佐藤あかり(30)が26日、自身のX(旧ツイッター)を更新。偽アカウントへの注意喚起を行った。



【写真】日本一可愛い剣道女子すぎる！凜々しい道着姿、断固とした姿勢で悪質アカウントを許さない

「私の偽アカウントを作成して、ファンの方々に『お金を振り込む』と口座を聞いたり、『私の下着動画が観れる』と嘘をついてURLをクリックさせる悪質な報告が沢山届いています」と伝え、「偽アカウント作成のみは無視していましたが、大切なファンの皆さんに被害が出ることは本当に嫌。見つけ次第、通報をお願いします。X、Instagram、TikTok、私のアカウントはそれぞれ1つずつしかありません」と悪質なアカウントと混同しないよう注意を呼びかけた。



続けて、「SNSは、誰かを幸せな気持ちにできる便利なツールなのに、使い方を間違えると怖いですね。そんな事をする人は、剣道を習って心のあり方を学んでほしい」と武道家らしく語りかけ、「教えてくれたみなさん ありがとうございました」と情報提供してくれたファンに感謝した。



フォロワーからは「情報発信をありがとうございます」「注意しますね」「偽アカウントの詐欺は、絶対に許せない」といったコメントのほか、「笑ったらいけませんが、剣道を習っては笑ってしまいました。優しすぎです。警察案件です」と悪質な“犯人”へ改心を促す佐藤の姿勢に感心する声も寄せられていた。



大分出身の佐藤は高校時代に剣道で全国大会3位の実績を持ち、雑誌で「日本一可愛い剣道女子」と紹介されて注目を集めた。数々のTV、CM出演のほか、YouTube番組「剣道まっしぐら!」にレギュラー出演している。剣道普及活動にも携わり、東京武道館で5月30日に始まる「アジア・オセアニア剣道選手権」では解説実況の進行役を務める。



（よろず～ニュース編集部）