女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が夫婦ショットを披露し、息子の“ＪＪ”こと木下大維志くんの近況に言及した。

２７日にインスタグラムで「おはヨネスケ 昨夜は、珍しく家で食事をして、今日の後楽園に備える…筈（はず）が、２人でバーへ。（笑）」と夫婦水入らずでお酒を楽しんだことを報告。「いつもの通り、僕だけ先に帰宅、爆睡のパターンでした。今夜の後楽園、ケガなく頑張って欲しいです」とつづり、「ＪＪも、もうすぐ帰国です」と息子が米国から帰ってくることを明かした。

フォロワーからは「近いうちに息子さん帰国予定なのですね」「ＪＪさん帰ってくるの、楽しみ」「ご夫婦仲良くて、いいですね 息子さんも、帰ってくるなら、なおさら楽しみですね」などの声が寄せられている。

大維志くんは昨年３月に長野の私立高校を卒業し、金融を勉強するために同８月に渡米した。２４年３月には「マックス時からマイナス２５キロ」と大減量したことを報告して話題に。

大維志くんもこの日、自身のインスタグラムで「髪が伊丹空港」とタイトヘアにして雰囲気を変えた近影をアップしていた。