女優の木村佳乃が２７日、都内で行われた「アルソナ」ブランドリニューアル＆新製品発表会にフィギュアスケート元世界女王・浅田真央さんと出席した。

同社は来年の創立５５周年を先立って、ブランドメッセージを人と地球の健康と幸福を目指した「Ｓｙｎ‐Ｌｉｆｅ（シン‐ライフ）」に刷新。スキンケアシリーズもフルリニューアルし、６月１日から発売される。

つや感のある白のロングドレス姿で登場した木村は、事前に撮影した映像で、浅田さんと新商品のアンベールを行ったことを振り返り「真央さんとアンベールしましたが、パッケージががらりと変わって、想像以上でした。カラフルになって、とっても華やか。２人で『キャー』って言って、布を引っ張りすぎてワタワタしてしまいました。気分が高揚しました」と笑顔。浅田さんも「まさかここまで進化されているとは思っていなかったので、すごく驚きました。何度か佳乃さんと撮影させていただきましたが、とっても楽しく撮影できました」と声を弾ませた。

同社が栽培した農薬不使用のブルーローズをサプライズで渡される場面もあった。「うれしいです！おうちに持って帰ってもいいですか？やったー！母の日に娘からもらったお花がもうすぐ枯れそうなタイミングなので」。何度もブルーローズの匂いをかぎ、両手で大事そうに抱きしめ、チャーミングに喜んだ。

同社の栽培活動に感化され、自宅でもバラ、梅やレモンを育てていることを告白。「今年はたくさん梅がなって、もうすぐ収穫の時期。（実がなるまで）１０年くらいかかったんですけど。一生懸命育てて実がなったときにうれしい。家族みんなで食べることに幸せを感じます」と満面の笑みで話した。