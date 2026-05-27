フィギュアスケート元世界女王・浅田真央さんが２７日、都内で行われた「アルソナ」ブランドリニューアル＆新製品発表会に、女優の木村佳乃と出席した。

浅田さんは引き締まった健康的な肩と背中が見える白のドレス姿で登場。司会者から「最近気付いた自分の新しい一面」を問われると、「指導者としてのやりがい」と回答。昨年８月から「木下ＭＡＯアカデミー」で５〜９歳の子どもたちを指導しているため「自分自身のことを新しい自分だと思って、日々生活しています。全国から子どもたちが私のアカデミーに来てくれて、大変なこともありますが、子どもたちが技ができるようになった、大会で優勝したなどの成果を一緒に感じています」と胸を張った。

同席した木村から「娘に数学を教えたら大げんかになったことがあります。教えるのって難しくないですか？」と質問されると、「私もこんなに近くで教える経験は初めて。自分も子どもができたような感覚です。子どもたちに伝える立場になって、毎日考えることが増えました」と充実感を漂わせた。

同社は来年の創立５５周年を先立って、ブランドメッセージを人と地球の健康と幸福を目指した「Ｓｙｎ‐Ｌｉｆｅ（シン‐ライフ）」に刷新。スキンケアシリーズもフルリニューアルし、６月１日から発売される。