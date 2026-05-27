様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「おぱんちゅうさぎ」デザインの 吸水速乾タオルキャップとヘアターバンが登場！

マイクロファイバー生地で水分をサッと吸収し、毎日のバスタイムやスキンケアの時間を快適にサポートしてくれます☆

スケーター「おぱんちゅうさぎ」吸水速乾タオルキャップ／ヘアターバン

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、「おぱんちゅうさぎ」の顔をモチーフにした「吸水速乾タオルキャップ」と「ヘアターバン」が登場！

吸水性に優れたマイクロファイバー生地を使用しているため、濡れた髪の水分を素早く吸収します。

また、伸縮性のあるギャザー仕様により快適なフィット感を持たせているのもポイントです。

キャラクターの特徴を活かしたデザインで、耳や青いリボンが立体的に表現されています☆

「おぱんちゅうさぎ」 吸水速乾タオルキャップ

価格：1,540円（税込）

サイズ：約230×170mm

お風呂上がりやプールの後に被るだけで、髪の水分を素早く吸収するタオルキャップ。

伸縮性のある生地で髪をすっぽりと包み込み、水滴が落ちるのを防ぎます。

「おぱんちゅうさぎ」 ヘアターバン

価格：1,430円（税込）

サイズ：約190×90mm

洗顔やメイクの際に髪をすっきりとまとめることができる、幅広タイプのヘアターバン。

ふんわりとした柔らかな肌触りで、毎日のスキンケアタイムをサポートします。

立体的に表現された水色のリボンもかわいい「おぱんちゅうさぎ」が、毎日のバスタイムやスキンケアを楽しく快適に！

スケーターの「おぱんちゅうさぎ」デザイン「吸水速乾タオルキャップ」と「ヘアターバン」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

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