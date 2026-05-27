『銀河の一票』“あかり”野呂佳代の“ある行動”に考察広がる「あかりさんの手際の良さ…」「もしかして…」第6話
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第6話が、25日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【場面カット】都知事選を勝ち抜くために集結した”アベンジャーズ”
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
元西多摩市長の雲井蛍（シシド・カフカ）を仲間に迎えた「チームあかり」も本格始動。あかりの出馬表明を告示日の一週間前と決め、メンバーが二手に分かれてそれぞれの作戦に乗り出す。五十嵐（岩谷健司）と蛍は、流星の擁立に不満を抱く民政党内の非主流派に着目し、接触を試みる。
一方、あかりの知名度アップを図る茉莉は、世間の注目を集めるには「ネットでバズる」のが一番と考える。そこで、、政治スキャンダルで圧倒的な再生数を叩き出す暴露系YouTuberの白樺透（渡邊圭祐）に協力を依頼。透の提案で、“ぶつかりおじさん”をあかりが撃退するヤラセ動画を撮影することに。
しかし、当日現場に現れたのは本物の“ぶつかりおじさん”。次々と女性を押し倒す姿を見て、思わず止めに入るあかりだったが、男は激情してナイフを取り出す。突然の事態に周囲は大混乱。茉莉やあかりに襲いかかろうとする男を透が止めに入り、太ももをナイフで刺される。
あかりは咄嗟に「抜かないで！」と叫ぶが、犯人はナイフを抜いてしまう。あかりは出血している透に駆け寄り、自分のカーディガンを傷口に巻いて、手を抑え止血する。
再び襲いかかろうとする男に、茉莉とあかりは決死の思いで説得しようとする。茉莉は「なにがあなたをここまで追い込んだのか、教えてください！私が死んだ後、この人と仲間が改善に努めます」と訴える。そして、自暴自棄になり自死しようとする男に対してあかりは「生きてよ！」と語りかける。「何のために？」と尋ねる男に「念のため」と自身が救われた一言を返した。
あかりはこの現場で「都知事になるの！」と宣言。「頑張るから！作れるように…誰も殺さなくていい世界、誰も死ななくていい世界、生きててよかったって思える世界」と誓った。
登場人物の背景が明らかになり、そして物語がまた一つ大きく動き出した第6話。止血に走ったあかりの咄嗟の行動に対してネットでは、「あかりさんの手際の良さ やはり医療従事者？」「あかりさん、あなたやはり看護の心得ありますね？」「あかりさん、もしかして元医療従事者？」「やっぱり看護師さん?!」といった考察が広がっていた。
【場面カット】都知事選を勝ち抜くために集結した”アベンジャーズ”
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
一方、あかりの知名度アップを図る茉莉は、世間の注目を集めるには「ネットでバズる」のが一番と考える。そこで、、政治スキャンダルで圧倒的な再生数を叩き出す暴露系YouTuberの白樺透（渡邊圭祐）に協力を依頼。透の提案で、“ぶつかりおじさん”をあかりが撃退するヤラセ動画を撮影することに。
しかし、当日現場に現れたのは本物の“ぶつかりおじさん”。次々と女性を押し倒す姿を見て、思わず止めに入るあかりだったが、男は激情してナイフを取り出す。突然の事態に周囲は大混乱。茉莉やあかりに襲いかかろうとする男を透が止めに入り、太ももをナイフで刺される。
あかりは咄嗟に「抜かないで！」と叫ぶが、犯人はナイフを抜いてしまう。あかりは出血している透に駆け寄り、自分のカーディガンを傷口に巻いて、手を抑え止血する。
再び襲いかかろうとする男に、茉莉とあかりは決死の思いで説得しようとする。茉莉は「なにがあなたをここまで追い込んだのか、教えてください！私が死んだ後、この人と仲間が改善に努めます」と訴える。そして、自暴自棄になり自死しようとする男に対してあかりは「生きてよ！」と語りかける。「何のために？」と尋ねる男に「念のため」と自身が救われた一言を返した。
あかりはこの現場で「都知事になるの！」と宣言。「頑張るから！作れるように…誰も殺さなくていい世界、誰も死ななくていい世界、生きててよかったって思える世界」と誓った。
登場人物の背景が明らかになり、そして物語がまた一つ大きく動き出した第6話。止血に走ったあかりの咄嗟の行動に対してネットでは、「あかりさんの手際の良さ やはり医療従事者？」「あかりさん、あなたやはり看護の心得ありますね？」「あかりさん、もしかして元医療従事者？」「やっぱり看護師さん?!」といった考察が広がっていた。