『TANK CHAIR-戦車椅子-』主要キャスト4人発表でPV解禁 内山昂輝・藤寺美徳・梶原岳人・早見沙織
テレビアニメ『TANK CHAIR-戦車椅子-』（秋放送）のキャスト情報、キャラクターPVが公開された。平良凪役を内山昂輝、平良静役を藤寺美徳、黒坂直墨役を梶原岳人、黒坂騰子役を早見沙織が担当する。
【動画】公開された『TANK CHAIR-戦車椅子-』PV
同作は、妹を銃弾から守り意識が戻らぬ身となった最強の殺し屋・平良凪が、覚醒する条件は“殺意”を向けられることだった。“とびきりの殺意”が凪を完全覚醒させると信じ、妹・平良静は兄を連れて強敵達との“リハビリ”を始めるストーリー。
■内山昂輝（平良凪役）コメント
普段は意識がなくて、殺意を向けられると覚醒するという平良凪の性質に驚きました。『TANK CHAIR-戦車椅子-』はキャラクターたちの熱いドラマや多様なギミック満載のバトルアクションなどがギュッと詰まったアニメーションです。収録方法はアフレコではなく毎回プレスコで、キャストみんながとんでもない集中力と熱量で臨んでいますのでぜひたくさんの方に観ていただきたいです。
■藤寺美徳（平良静役）コメント
平良静役を演じさせていただきます藤寺美徳です。兄である凪を完全覚醒させるためなら、自らの危険も顧みないまっすぐな静ちゃん。もし自分が静ちゃんと同じ状況だったら…と考えるだけでどきりとしてしまうほどのものを背負っています。それでも、飄々とした佇まいや、ふとした瞬間の心の内側に触れるたび、なんて愛おしいのと感じています。
素敵な先輩方のお芝居を一言も聴き逃さないようにという意識もありつつ、作品愛に溢れる皆さんと収録させていただき、がむしゃらに静ちゃんを演じさせていただきました。登場するみんながどこか不器用で、不完全だからこその強さにとても惹かれますし、『TANK CHAIR-戦車椅子-』ならではのアクションも魅力たっぷりです。ぜひ放送を楽しみにお待ちいただけると嬉しいです！
■梶原岳人（黒坂直墨役）コメント
黒坂直墨を演じさせていただきます、梶原岳人です。直墨は苦悩と怒りと痛みに塗れながら日々生きている、騰子の兄です。直墨を演じるときは自分の負の部分を絞りに絞り出して枯れかけくらいになった心で臨んでおります…！
なので演じているときは良い意味でとてもしんどいです…笑だけどその分たくさん彼の深い部分が詰まっていると思います。そしてプレスコという収録形態でお芝居をさせていただいています。なので、とても自由に役者たちに委ねていただきながら演じられております！感情爆発させながら死ぬ気で戦っておりますので、ぜひ『TANK CHAIR-戦車椅子-』をよろしくお願いいたします！！
■早見沙織（黒坂騰子役）コメント
平良兄妹に対して、もう一つの物語を描く黒坂兄妹。妹の騰子は、常に兄の直墨を思い、守ろうとする覚悟を持った強い人です。収録でも、兄妹で築いてきた深い絆を大切にしながら臨ませていただいております。実はオーディションのとき、台本に「しゅー」「しゅー」「しゅー」しか無くてなかなか驚きました。
さらに本編の収録は、声の掛け合いのみを事前に行うプレスコ形式。新たな世界にどきどきしましたが、今ではその奥深さを味わい、良い緊張感と共に楽しんでいます。原作の格好良さと疾走感ある戦い、それぞれの物語が、アニメでも丁寧に描かれます。とてもインパクトのある映像作品になっていると思います！お楽しみに！
【動画】公開された『TANK CHAIR-戦車椅子-』PV
同作は、妹を銃弾から守り意識が戻らぬ身となった最強の殺し屋・平良凪が、覚醒する条件は“殺意”を向けられることだった。“とびきりの殺意”が凪を完全覚醒させると信じ、妹・平良静は兄を連れて強敵達との“リハビリ”を始めるストーリー。
普段は意識がなくて、殺意を向けられると覚醒するという平良凪の性質に驚きました。『TANK CHAIR-戦車椅子-』はキャラクターたちの熱いドラマや多様なギミック満載のバトルアクションなどがギュッと詰まったアニメーションです。収録方法はアフレコではなく毎回プレスコで、キャストみんながとんでもない集中力と熱量で臨んでいますのでぜひたくさんの方に観ていただきたいです。
■藤寺美徳（平良静役）コメント
平良静役を演じさせていただきます藤寺美徳です。兄である凪を完全覚醒させるためなら、自らの危険も顧みないまっすぐな静ちゃん。もし自分が静ちゃんと同じ状況だったら…と考えるだけでどきりとしてしまうほどのものを背負っています。それでも、飄々とした佇まいや、ふとした瞬間の心の内側に触れるたび、なんて愛おしいのと感じています。
素敵な先輩方のお芝居を一言も聴き逃さないようにという意識もありつつ、作品愛に溢れる皆さんと収録させていただき、がむしゃらに静ちゃんを演じさせていただきました。登場するみんながどこか不器用で、不完全だからこその強さにとても惹かれますし、『TANK CHAIR-戦車椅子-』ならではのアクションも魅力たっぷりです。ぜひ放送を楽しみにお待ちいただけると嬉しいです！
■梶原岳人（黒坂直墨役）コメント
黒坂直墨を演じさせていただきます、梶原岳人です。直墨は苦悩と怒りと痛みに塗れながら日々生きている、騰子の兄です。直墨を演じるときは自分の負の部分を絞りに絞り出して枯れかけくらいになった心で臨んでおります…！
なので演じているときは良い意味でとてもしんどいです…笑だけどその分たくさん彼の深い部分が詰まっていると思います。そしてプレスコという収録形態でお芝居をさせていただいています。なので、とても自由に役者たちに委ねていただきながら演じられております！感情爆発させながら死ぬ気で戦っておりますので、ぜひ『TANK CHAIR-戦車椅子-』をよろしくお願いいたします！！
■早見沙織（黒坂騰子役）コメント
平良兄妹に対して、もう一つの物語を描く黒坂兄妹。妹の騰子は、常に兄の直墨を思い、守ろうとする覚悟を持った強い人です。収録でも、兄妹で築いてきた深い絆を大切にしながら臨ませていただいております。実はオーディションのとき、台本に「しゅー」「しゅー」「しゅー」しか無くてなかなか驚きました。
さらに本編の収録は、声の掛け合いのみを事前に行うプレスコ形式。新たな世界にどきどきしましたが、今ではその奥深さを味わい、良い緊張感と共に楽しんでいます。原作の格好良さと疾走感ある戦い、それぞれの物語が、アニメでも丁寧に描かれます。とてもインパクトのある映像作品になっていると思います！お楽しみに！
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