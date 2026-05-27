椎名林檎、デビュー28周年記念日に最新アーティスト写真公開
椎名林檎が、デビュー28周年の記念日となるきょう5月27日に最新アーティスト写真となるアートワークを公開した。
【動画】『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』#03 好景気パトロール「セブン‐イレブン」篇
公開されたアートワークは、巨大な鳥と椎名の顔が一体化したような幻想的なモノトーンイラスト。繊細な線で羽毛まで描き込まれた印象的なビジュアルとなっている。
また、最新アルバム『禁じ手』を引っさげ、13年ぶりに「党大会」のタイトルを掲げた全国ツアー『椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回』より、東京・すみだトリフォニーホール公演（5月1日）の模様がWOWOWで独占放送・配信されることも決定した。
さらに、デビュー15周年を迎えた2013年に開催した『椎名林檎 党大会 平成二十五年神山町大会』、デビュー25周年と生誕45周年を迎えた2023年に開催した『椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常』もあわせて放送・配信。最新のパフォーマンスとともに過去のステージも一挙に楽しめる、ライブ3本立ての特集となる。
『椎名林檎 党大会 平成二十五年神山町大会』
WOWOWOにて8月放送・配信予定
『椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常』
WOWOWOにて8月放送・配信予定
『椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回』
WOWOWOにて8月放送・配信予定
※全番組、放送・配信終了後から14日間のアーカイブ配信あり
【動画】『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』#03 好景気パトロール「セブン‐イレブン」篇
公開されたアートワークは、巨大な鳥と椎名の顔が一体化したような幻想的なモノトーンイラスト。繊細な線で羽毛まで描き込まれた印象的なビジュアルとなっている。
また、最新アルバム『禁じ手』を引っさげ、13年ぶりに「党大会」のタイトルを掲げた全国ツアー『椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回』より、東京・すみだトリフォニーホール公演（5月1日）の模様がWOWOWで独占放送・配信されることも決定した。
『椎名林檎 党大会 平成二十五年神山町大会』
WOWOWOにて8月放送・配信予定
『椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常』
WOWOWOにて8月放送・配信予定
『椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回』
WOWOWOにて8月放送・配信予定
※全番組、放送・配信終了後から14日間のアーカイブ配信あり