衆議院の法務委員会ではきょう、刑事裁判のやり直し＝「再審」制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、本格的な審議が始まりました。

自民党 稲田朋美 元政調会長

「本改正によって冤罪被害者の救済は前進する、冤罪被害者の利益に資する方向での法解釈・運用が行われる確認をしたい」

平口洋 法務大臣

「制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めていきたい」

きょうの法務委員会では、再審開始の決定に対し、検察官が不服を申し立てる「抗告」を原則禁止にする政府案と、全面禁止とする野党案があわせて審議されました。



自民党の稲田元政調会長は「抗告の繰り返しによって、国家による重大な人権侵害が生じている」と指摘し、法改正によって冤罪被害者の利益になる運用を求めました。

これに対し、平口法務大臣は「法改正の趣旨を踏まえて、適切に運用が行われることが重要」だと応じました。

袴田ひで子さん

「せっかく再審法改正ですからね。法律の通るまで見たいと思ってる私は、うん」

また、午前の法務委員会では、再審で無罪となった袴田巌さんの姉・ひで子さんが傍聴し、報道陣の取材に対して、政府案について「このままではなくて、もっと法改正を進めてもらいたい」と話しました。