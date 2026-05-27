女優木村佳乃（50）が27日、都内で、スキンケアブランド「アルソア」ブランドリニューアル＆新製品発表会に出席した。

この日は白いワンピース姿で登場。同社のオーガニックファームで栽培された、ブルーローズがサプライズでプレゼントされると「うれしい！ 実物は初めてみました。上品な香りですね」と大喜び。そして「いつか嗅いでみたかったんです」と明かし、「お家に持ち帰っていいですか？ ちょうど母の日に娘から頂いたお花が枯れてきたので、このタイミングでもらえてとってもうれしいです」と会場もなごやかなムードになった。

自宅ではバラやレモンなど家庭菜園に取り組み、「10年くらいかけて梅がたくさんなって、もうそろそろ収穫なんです。一生懸命育てて実がなったうれしさ、それを家族で食べて幸せを感じますね」と話した。

同ブランドの新製品について、乾燥肌が悩みという木村は「私よく笑うし、おしゃべりなので、乾燥するんですよ」と苦笑。「目や口の周りは皮膚が薄くて敏感なので、界面活性剤が入っていない商品は本当に良いです」と話した。

スキンケアでは「洗顔」が第一だと明かし、「洗顔が大好きなんですよね。『辞めなさい』って言われても、絶対やるくらい本当に好きで（笑い）。毎日欠かせないのがこれです。肌の状態がわかりますし、癒やしというか大好きな時間」と”洗顔愛”を語った。