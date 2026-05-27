タレントの王林（28）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜午後8時）に出演。自宅の外壁工事期間中に困ったことを語った。

青森と東京の2拠点生活を送る王林は、東京の自宅について「窓がどでかいっていうのがこだわりで。窓がすごい大きいから。どこにいてもまる見えっていう家なんです」と説明。解放感が好みのため、カーテンやブラインドはあまり使っておらず「基本閉めないように頑張ってて。すべて見えるようになってて」と語った。

王林は自宅では裸で過ごすことが知られており「なんてったって裸族だから」と胸を張る一方、「さかのぼること半年前、ベランダの外壁工事みたいなのが始まって。上から人々がいっぱいやってくるようになった」と苦笑い。「外からベランダに乗り込んできたりとかしてて。裸族だから、裸で出迎えちゃうことがすごい増えたんです」と困った様子で語った。

共演のヒロミが「裸を見てるの？王林の」と工事業者の立場で驚くと、王林は「見てると思います」とあっさり。明石家さんまが「カーテン閉めえ」とあきれると、「それだけは閉めたくなくて」と譲れない様子で語った。

また「王林はあんまり恥ずかしくないけど、迷惑そうな顔してるから。最近は」と職人たちの方が気まずそうにしているといい、裸族で居続ける理由については「私がなんでそっちに寄り添わないといけないんだと。私の家なのに」と不満そうにしていた。