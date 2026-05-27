【BTS・Jinがアンバサダー】「IGIN」ポップアップストア、全国巡回開催が決定 Jinの大型モニュメントやサイン展示も
7人組グループ・BTSのメンバーJinがアンバサダーを務める酒類ブランド「IGIN（アイギン）」のポップアップストア「IGIN PARK」が6月より、全国地方都市にて巡回開催を開始する。
【画像】かわいい空間…！大阪・あべのハルカス展望台にて開催された「IGIN PARK」
4月に東京・大阪にて開催された「IGIN PARK」は、多くの来場者を記録し、大きな反響を獲得。これを受け、新たに福岡・札幌をはじめ、各地での開催が決定した。各会場では、商品の販売に加え、Jinのビジュアル展示などブランドの世界観を体感できるコンテンツを展開予定となっている。
また、先行販売時よりSNSを中心に話題を呼んだノンアルコールシリーズの日本国内での正式販売も開始。アップルの爽やかな香りとIGINならではの世界観をそのままに、気軽に楽しめる新ラインとして展開する。さらに、ポップアップストアで人気を集めたアイテムやフレグランススプレーなど、一部商品のオンライン販売も決定。より多くの人にIGINの世界観を楽しめる機会を提供する。
■福岡や札幌をはじめ、ポップアップストアの全国巡回開催が決定
4月に東京・渋谷パルコ、大阪・あべのハルカス展望台にて開催された「IGIN PARK」。多くの反響と追加開催を望む声を受け、このたび地方都市での巡回開催が決定した。
新たに開催される都市のうち、福岡と札幌での開催を先行公開。全て初めての開催地となる各会場では、ブランドの商品販売に加え、ブランドの世界観を体感できるビジュアル展示やオリジナルグッズ販売などを予定している。
■グッズ展開は100種類以上
また、東京・大阪会場でも好評を博した、LEDモニターによるJinのビジュアルムービーの公開やブランドの原点となるJinサイン入りのオーク樽の展示、大型キャラクターモニュメント展示などの人気コンテンツも展開予定。
さらには、グッズ展開は100種類以上。ポップアップストア会場限定の購入特典企画も予定しており、IGINの世界観を存分に楽しめる内容となっている。
■開催概要
福岡会場
期間：6月11日（木）〜14日（日）
会場：福岡パルコ 新館6F TAMARIBA6
時間：10:00〜20:30（最終入場20:00）
札幌会場
期間：7月23日（木）〜26日（日）
会場：札幌パルコ B2F POPUP SPACE
開催時間：10:00〜20:30（最終入場20:00）
【画像】かわいい空間…！大阪・あべのハルカス展望台にて開催された「IGIN PARK」
4月に東京・大阪にて開催された「IGIN PARK」は、多くの来場者を記録し、大きな反響を獲得。これを受け、新たに福岡・札幌をはじめ、各地での開催が決定した。各会場では、商品の販売に加え、Jinのビジュアル展示などブランドの世界観を体感できるコンテンツを展開予定となっている。
■福岡や札幌をはじめ、ポップアップストアの全国巡回開催が決定
4月に東京・渋谷パルコ、大阪・あべのハルカス展望台にて開催された「IGIN PARK」。多くの反響と追加開催を望む声を受け、このたび地方都市での巡回開催が決定した。
新たに開催される都市のうち、福岡と札幌での開催を先行公開。全て初めての開催地となる各会場では、ブランドの商品販売に加え、ブランドの世界観を体感できるビジュアル展示やオリジナルグッズ販売などを予定している。
■グッズ展開は100種類以上
また、東京・大阪会場でも好評を博した、LEDモニターによるJinのビジュアルムービーの公開やブランドの原点となるJinサイン入りのオーク樽の展示、大型キャラクターモニュメント展示などの人気コンテンツも展開予定。
さらには、グッズ展開は100種類以上。ポップアップストア会場限定の購入特典企画も予定しており、IGINの世界観を存分に楽しめる内容となっている。
■開催概要
福岡会場
期間：6月11日（木）〜14日（日）
会場：福岡パルコ 新館6F TAMARIBA6
時間：10:00〜20:30（最終入場20:00）
札幌会場
期間：7月23日（木）〜26日（日）
会場：札幌パルコ B2F POPUP SPACE
開催時間：10:00〜20:30（最終入場20:00）