遠くから『オットセイのような声』が聞こえてきたという飼い主さん。大急ぎで駆けつけた結果…チャウチャウさんが見せた『切なすぎる光景』が話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまう、微笑ましくて切ないその光景は記事執筆時点で101万回を超えて表示されており、2.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『オットセイのような声』が聞こえたので見に行った結果→犬がドアで困り果てていて…まさかの光景と表情】

遠くから『オットセイのような声』が聞こえて駆けつけた結果…

Xアカウント『@kurizo_chow』に投稿されたのは、チャウチャウ「くり蔵」くんが見舞われてしまったまさかのハプニングを捉えた光景。

この日、お家で過ごされていた飼い主さんはどこからか『オットセイのような声』が聞こえてきたことに気付いて、大急ぎで声の元へと駆けつけたのだといいます。

犬が見せた『切なすぎる光景』に反響

すると、そこには…中途半端に開いたドアに挟まり、前にも後ろにも動けなくなったくり蔵くんのお姿が…。

どうやらドアの隙間をすり抜けようとしたところ、ちょうど壁とドアの間にシンデレラフィットしてしまい、身動きが取れなくなってしまった模様。

『どうしたものでしょうかね…』なんて言うかのような、あまりにも切なく絶望感に打ちひしがれた表情を浮かべていたというくり蔵くん。

ぬいぐるみのようなふわふわのフォルムも相まって、アニメに登場するキャラクターのような、愛くるしいそのお姿は飼い主さんのみならず多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「この絶望した顔が…じわじわくる」「切ない目…可愛すぎる」「挟まっちゃったのかな」「ドジっ子」「ハマッてらっしゃる」「可愛い」「助けて～がかわいい」などのコメントが寄せられています。

お茶目で甘えん坊なチャウチャウの男の子

くり蔵くんは、2018年10月31日生まれのチャウチャウの男の子。とっても甘えん坊でちょっぴり天然さん、ぬいぐるみのようなモフモフのフォルムの持ち主ながら、アスリート並の筋肉量も兼ね備えているというギャップも。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすくり蔵くんの日常は、個性とユーモアに溢れるチャウチャウの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kurizo_chow」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。