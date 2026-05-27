先日発表されたドイツ代表メンバーの中に、ボルシアMGでプレイする30歳の大型FWティム・クラインディーンストの名前はなかった。



クラインディーンストは昨季ブンデスリーガで16ゴールを挙げ、その活躍から2024年11月に念願のドイツ代表デビューを果たした。29歳での遅咲きデビューだったが、代表での成績も抜群。デビューからの6試合で4ゴールを挙げ、一気にドイツ代表センターフォワード1番手争いに名乗りを挙げた。





しかし、昨季終盤に悲劇が襲った。膝の半月板を負傷し、長期離脱を強いられたのだ。2025年末には1度復帰したが、直後に追加で手術を受けることに。戻ってきたのは今季ブンデスリーガ最終節・ホッフェンハイム戦のことで、このゲームにクラインディーンストは4分だけ出場した。さすがにアピールの時間が少なすぎたのか、代表監督ユリアン・ナーゲルスマンはW杯のメンバーからクラインディーンストを外している。年齢的なことを考えると今夏のW杯がラストチャンスだったかもしれないが、クラインディーンストはそれを逃すことになる。独『Bild』でその心境を明かしているが、クラインディーンストはもう一度戦うしかないと前を向く。「代表に選ばれないのも普通のことだ。選ばれるとなれば本当に特別だよ。ブンデスリーガであと2、3試合プレイできていれば、状況は違ったかもしれない。でも、監督の決定を理解している。まだ自分が候補に残っていたという事実が、僕にとって非常に価値のあることなんだ。もちろん残念ではある。メッシやロナウドのような選手でない限り、W杯に何度も出場できるわけではないからね。でも、これもサッカーだ。怪我に良いタイミングなんてものはない。今さら挫けても仕方がないし、再びプレイできるようになったことを喜ばないと。まだキャリアは数年残っているし、今後は怪我なくプレイしていきたいね」「代表でのキャリアも終わったとは思っていない。重要なのはパフォーマンスを継続すること。年齢は無関係だよ」ブンデスリーガで安定した結果を残すことができれば、まず2年後のEURO2028でチャンスがあるだろう。現状ドイツ代表では絶対的なセンターフォワードが不在なため、クラインディーンストにもチャンスはあるはず。今回は残念だったが、もう一度昨季と同じ活躍を見せてほしいところだ。