ダイソーで買ってから玄関に常備してます！「部屋が散らかる前に処理！」整理が捗る文具

開封が面倒で郵便物をついつい溜め込んでしまう…という方も多いのでは？そんなときに頼りになるのがダイソーで見つけた文具！玄関に置いておけば、開封や仕分けがスムーズになる便利グッズです。使い勝手もよく、110円（税込）で購入できるので試す価値ありですよ♪今回は開封に便利なグッズをまとめてご紹介します。

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商品情報

商品名：開封用カッター

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480755342

郵便物を溜め込まない！ダイソーの『開封用カッター』

開けるのが面倒で、ついついリビングのテーブルに溜め込みがちな郵便物。そんな郵便物の整理に便利なのが、ダイソーの『開封用カッター』。

黒を基調としたユニークなフォルムが目を引くアイテムですが、実はこれハサミや普通のカッターよりもずっとスマートに封筒を開けられる優れものなんです。

刃が溝の内側に隠れている構造なのもポイント。うっかり手が滑っても刃が直接指に当たりにくいので、安心して使えます。

スパッと切れる！開封・仕分けがスマートに♪

使い方はとても簡単で、封筒の折り目部分に先端を差し込みます。

差し込んだら、そのままスーッとスライドさせるだけでOK！ハサミを出す手間もなく、軽い力できれいに開封できます。

実際に使ってみると、差し込む部分が端まで行ったところで引っかかり、最後まで刃が届かないことも。

そんな時は、封筒をくるっとひっくり返して反対側から再度刃を当てるとこ最後までスパッと気持ちよく切れます。

玄関にこのカッターを常備しておけば、ポストから取り出した瞬間にその場で開封・仕分けが完了。必要な書類だけを部屋に持ち込むようにすれば、郵便物が溜まって部屋が散らかることの解消に繋がりますよ♪

併せてチェックしたい！ダイソーの『段ボールオープナー』

商品名：段ボールオープナー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4965534108317

併せてチェックしたいのがダイソーの『段ボールオープナー』。一見、文房具には見えないスタイリッシュなデザインですが、実はこれ1本で「切る・開ける」の二役をこなす実力派。

スリムなフォルムなので、玄関のペン立てや小物入れに立てておいても生活感が出ず、おしゃれに馴染んでくれます。

細長い刃で封筒の開封、ネットショッピングで届いた段ボールのテープカットも根元の小さな刃を使えば、中身を傷つける心配を減らしながらスムーズに開梱できますよ。

今回は、ダイソーの『開封用カッター』と『段ボールオープナー』をまとめてご紹介しました。

どちらもお値段は110円（税込）と手軽に試しやすいので、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。