日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダは、スペイン代表FWミケル・オヤルサバルを新たなポジションで起用するかもしれない。



『MARCA』は、来季のレアル・ソシエダでトップ下としてプレイする可能性について報じている。その背景にあるのが、アイスランド代表FWオッリ・オスカルソンの急成長だ。2025-26シーズン終盤にかけて得点力を爆発させ、直近8試合で5ゴールを記録。リーグ戦通算10得点を挙げており、来季は本格的に1トップ定着の期待が高まっている。





また、レアル・ソシエダはMFブライス・メンデスやMFアルセン・ザハリャンの去就にも注目が集まっており、チームは中盤の再編期に入る可能性が高い。オヤルサバルは終盤戦の数試合でやや低い位置でプレイ。トップ下に近い役割を担いながら高いパフォーマンスを見せており、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督もプレイを評価しているという。この変化によって恩恵を受けそうなのが、久保建英だ。オヤルサバルが“偽9番”的に下がってボールを引き出し、久保がそのスペースを使って仕掛ける形は、レアル・ソシエダの重要な攻撃パターンの1つとなるだろう。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督のもとで、オヤルサバルは“スペイン代表の9番”として確固たる地位を築きつつあり、ワールドカップでも攻撃の中心を担う可能性は高い。オヤルサバルの代表とクラブチーム両方での活躍に要注目だ。