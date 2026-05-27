ダイソーで【おひとり様各1点まで】の購入制限も…存在がバレたら即売切れそうな100円グッズ

平成レトロブーム真っ只中の今、幅広い世代でシール帳が再ブーム！ダイソーのシール売り場をチェックしていると、とんでもなく可愛いレアアイテムを発見！あまりの人気ぶりに、店舗によっては購入制限がかかるほどの争奪戦になっているのだとか。同じく購入制限の対象となる話題のグッズも併せてご紹介していきます。

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商品情報

商品名：ぷくっとシール ハンギョドン

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4964694409746

見つけたら即カゴIN推奨！ダイソーの『ぷくっとシール ハンギョドン』

ダイソーのシール売り場で、ぷっくりとした立体感がたまらないサンリオキャラクターズの「ぷくっとシール ハンギョドン」を発見。あまりの人気ぶりに、おひとり様各1点までの購入制限がかかっていたほど。

シールはつい触れたくなるような柔らかい質感で、中には金色に輝くデザインもあり、交換レートの高そうなシールも…♡

ぷっくりとした絶妙なボリューム感に加え、見るたびに癒やされるハンギョドンの愛らしい表情がファンの心をくすぐります。

110円（税込）というお手頃価格ながら、細部までこだわりが詰まっていて、買い占めたくなるようなデザインです。

シール帳に貼ってみたら存在感抜群♡

実際にシール帳に貼ってみると、その可愛さは倍増！立体的なので、手帳やノートの表紙にワンポイントで貼っても存在感バツグンです。

ハンギョドンの親友、タコのさゆりちゃんも一緒のデザインが盛りだくさん。こうして並べてみると、まるでシール交換を楽しんでいた子どもの頃のようなワクワク感が蘇りますね♪

筆者が購入した時点での店舗には、ハンギョドンのほかにポムポムプリン、シナモロール、クロミ、マイメロディ、ポチャッコが展開されていました。お気に入りのキャラクターに出会えたら、サンリオ好きさんは早めのゲットが正解ですよ！

ダイソー行ったらコレも併せてチェック♪ちいかわグッズ

商品名：（左から）巾着／プチ巾着

価格：￥220（税込）／￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4903320167834／4903320167827

サンリオのシールと同じく購入制限がかかるほど話題になっているのが、ちいかわの巾着です。

220円（税込）の大サイズは、かさばる着替えや旅行の仕分けに頼もしい収納力◎

110円（税込）の「プチ巾着」は、バッグの中で迷子になりがちなリップやイヤホンをまとめるのにジャストなサイズ感。

用途に合わせてサイズ違いで揃えたくなる優秀さです。どちらも公式オンラインストアでは売り切れが発生しているため、店舗で見つけたら即確保がおすすめです。

今回は、ダイソーのぷくっとシール ハンギョドンとちいかわの巾着2種類をまとめてご紹介しました。

どれもSNSで話題の争奪戦必至なアイテムばかり♪ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。