台湾の“酒場”をめぐる日本初のガイドブック誕生！　30年以上台湾に通うライターが綴る『飲み台湾』

松田義人『飲み台湾』（亜紀書房）が6月16日に発売される。

【写真】「台湾のビールはやっぱりこれ！」主要商品を紹介

本書は、“台湾ではお酒が飲めない”という説を覆す、台湾の酒場をめぐるローカル旅ガイド。熱沙（ルーチャオ）、食堂、夜市、ビアホール、カラオケスナックなど、台湾ビギナーからリピーターまで楽しめるちょっといい台湾酒場を取り上げた、日本初のガイドブックとなる。

目次は「「飲み台湾」とは何か？」に始まり、「第1杯目 こんな飲み方アリなの？」「第2杯目 本気で飲むならこんな店」「第3杯目 台湾式娯楽で「飲み台湾」」「第4杯目 獲れたて海鮮で「飲み台湾」」「第5杯目 台湾酒の工場見学」「第6杯目 宿泊も込みで「飲み台湾」」「第7杯目 台湾原住民のお祭で「飲み台湾」」「第8杯目 中国まで最短2キロの島で「飲み金門」」「第9杯目 人ん家で「飲み台湾」」「第10杯目 日本国内でも「飲み台湾」」の全10章で構成される。

カバーイラストは、台湾の人気イラストレーターIKUIKU STUDIOが手がけた。

著者の松田義人は、1971年東京生まれのライター・編集者。1992年に台湾を訪れて以降、30年以上にわたって台湾に通い続けている。著書に『台湾雑貨を追いかけて』（東京ニュース通信社）、『台湾ゆるぽか温泉旅』（晶文社）、『台北以外の台湾ガイド』（亜紀書房）、『パワースポット・オブ・台湾』（玄光社）などがある。現在は台湾に関する講演・トークショーを不定期で行うほか、台湾雑貨のショップ「松將五金行」を運営し、全国の台湾フェスにも出店している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）