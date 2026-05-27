ダイソーのこれ大当たりすぎてびっくり！「もう汚さない！折れない！」リップみたいな凄い文具

クレヨンって、すぐ折れちゃったり手が汚れたりして扱いにくいイメージがありますよね。ダイソーで見つけたリップのような形のクレヨンが、その悩みをまるっと解消してくれました！繰り出し式だから手を汚さず、芯も折れずとても快適。描き心地もスムーズで、さらに混色も可能です！子供から大人までおすすめですよ。

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商品情報

商品名：スティッククレヨン（6本、基本色3）、スティッククレヨン（6本、基本色4）

価格：各￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480897141、4550480897158

これは大当たり！ダイソーの『スティッククレヨン』は大人にもおすすめ

クレヨンを使って絵を描くと、手が汚れやすかったり、折れてしまったり…なかなか上手く扱えないことが気になっていました。そんな中、ダイソーで気になる商品を発見！

今回ご紹介するのは、こちらの『スティッククレヨン』という商品。基本色3と基本色4の2種類を購入してみました。

それぞれ6本セットで、価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、図画工作系のコーナーに並んでいました。

こちらのクレヨンは、回すと芯が出てくる繰り出し式を採用しているのが特徴。しっかりとケースに収められているので、折れないのも嬉しいポイントです。

さらに、はみ出しても濡れた雑巾などで簡単に拭き取ることが可能。手足が汚れても水洗いでキレイになるので、安心して使用できます。

基本色3は、レッド、ブルー、オレンジ、グリーン、パープル系、ブラウン系といった、はっきりとしたカラーがセットになっています。

基本色4は、ホワイト、黒といったベースカラーに加え、ベージュ系、ボルドー系、キャメル系、グレー系といったカラーがセットになっています。

スルスルとスムーズに描ける◎混色もできて表現の幅が広がる！

早速描いてみたのですが、正直これはかなりの大当たり商品です！芯がやわらかく、まるで口紅のようにスルスルと描くことができます。

スムーズに描けるのに、クレヨンらしい線の質感はしっかり表現できるのが凄いです。

描き心地が良いだけでなく、混色がとにかくキレイで驚きました！色がちゃんと混ざるので、表現の幅が広がります。

唯一の難点は、芯が太いため細かい描画がしにくいという点くらいです。個人的には、楊枝にクレヨンをとって使用したり、綿棒を使ってこすったりと、工夫をすれば問題ありませんでした。

大人が趣味で使う描画材料として、充分に役割を果たしてくれますよ！

今回は、ダイソーの『スティッククレヨン（6本、基本色3）、スティッククレヨン（6本、基本色4）』をご紹介しました。

一般的なクレヨンの使い心地にお悩みの方、趣味としてクレヨン画を始めたいけど低コストに抑えたいという方におすすめです！ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。