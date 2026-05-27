セリアからついに出たぞ〜！「押すだけで混ざるって凄い！」電源要らずのキッチン便利グッズ

卵などをかき混ぜる際、手動のホイッパーや菜箸だと疲れちゃいますよね。ただでさえ料理は手間がかかるから、もっと楽に作業したいのに！そんな願いを叶えてくれる便利グッズをセリアで発見しました。押すだけで食材を楽にかき混ぜられるホイッパー。電源要らずで扱いやすく、気軽に使えるのもありがたいです！

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商品情報

商品名：ステンレス回転式ホイッパー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：26.7cm×5.6cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203212269

セリアの『ステンレス回転式ホイッパー』が想像以上に優秀！

卵などをかき混ぜる際、手動のホイッパーや菜箸だと手が疲れやすいですよね。ただでさえ料理は手間がかかるので、もっと楽に作業できたらいいのに…。

そんな願いを叶えてくれる優秀なアイテムを、セリアのキッチングッズ売り場で発見！電源要らずで楽に食材を混ぜられる『ステンレス回転式ホイッパー』をご紹介します。

先端部分はコンパクトですが、泡立てやすいようワイヤーがたくさん付いています。輪っか状の部分もあり、卵などの液体をしっかりかき混ぜることができます。

また、中心部分には突起が付いており、この部分がスイッチのような役割を担っています。

ボウルなどの底にホイッパーを置くように持ち、ハンドルを下に向かって押します。

すると、突起部分が押され、先端部分がぐるぐると回るという仕組みになっています。一般的な手動のホイッパーは、かき混ぜるために手をたくさん動かす必要があり大変ですが、これは押すだけなので力があまり要りません。

ただ、製品の構造上、使用時に回転部分とボウルなどの底が擦れてキズになる恐れがあるとパッケージの注意書きにあったので、お気に入りの調理器具や食器などには使用しないほうがよさそうです。

食材を手早くスマートにかき混ぜられる！

試しに卵をかき混ぜてみましたが、一般的なホイッパーと異なり大きく手を動かさずに混ぜられるため、卵の飛び散りが少ないです。

手で地道にかき混ぜるよりもスピーディー。ササッと下準備したいときに時短になります。

使用後は卵の白身は若干残っている部分もありますが、おおむね均一に混ぜることができました。

電動式のホイッパーは便利ですが、電池の消耗やコンセントの位置を気にしたり、洗いにくかったりといった不都合を感じることが多々あります。これなら気楽に使えてお手入れも楽ちんです！

今回は、セリアの『ステンレス回転式ホイッパー』をご紹介しました。

手間のかかる作業を、たった110円で楽にしてくれる優秀グッズ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。