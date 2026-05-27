自宅の居間で練炭を燃やし妻を一酸化炭素中毒で殺害したとして、新潟市南区の61歳の男が逮捕されました。



殺人の疑いで逮捕されたのは、新潟市南区下曲通の無職・栗原英樹容疑者(61)です。警察によりますと、栗原容疑者は5月初めに自宅の居間で七輪に火をつけた練炭を置いて燃やし、妻の美江子(61)さんを一酸化炭素中毒で死亡させた疑いがもたれています。



11日に栗原容疑者から「妻が死んでいる」という趣旨の110番通報があり、駆けつけた警察官が倒れている美江子さんを発見。その場で死亡を確認しました。美江子さんに目立った外傷はありませんでした。



■近所の人

「会ったことがない。(Q.夫婦で歩く姿を見たりは？)全然ない。」



警察は、栗原容疑者の認否を明らかにしていません。夫婦は二人で暮らしていて、警察は事件の経緯などを調べています。