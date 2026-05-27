◆卓球 アジア選手権国内選考会 最終日（２７日、埼玉・所沢市民体育館）

男子決勝トーナメントの準々決勝が行われ、１６歳の川上流星（木下アカデミー）が、２４年パリ五輪代表の篠塚大登（東都観光バス）をフルゲームで破り、４強入りを決めた。優勝すれば、１０月のアジア選手権（ウズベキスタン）の出場権をつかむ。

新潟・村上市出身で神奈川・星槎国際高横浜の２年生。父・大和さんの影響で４歳から卓球を始め、２３年から下部組織・木下アカデミーに入門。昨年の世界ユース選手権１９歳以下のシングルスで初優勝した。２８年ロサンゼルス五輪代表入りを目標に掲げ「絶対に五輪や世界選手権で金メダルを取りたい」と掲げている。

同日の準決勝では、２０年全日本選手権王者で、世界卓球団体戦銀メダルメンバーの宇田幸矢（協和キリン）に挑む。

◆選考会方式 出場選手を８組に分けた総当たりのグループリーグを行い、各組成績トップの計８人が決勝トーナメントに進出し、優勝者がアジア選手権の出場権を獲得。同大会の日本代表は、男女シングルスは各最大５人で全日本選手権優勝者の男子・松島輝空、女子・張本美和は既に代表権を持つ。残り各３枠は、権利者を除いたエントリー１４日前の世界ランク上位選手などで決まる。