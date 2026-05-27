岩城滉一、妻との爽やかな“家族ショット”に反響「カレーのCMを思い出します」「ドラマのワンシーンのよう」
俳優・岩城滉一（75）の妻でタレントの結城アンナ（70）が26日、自身のインスタグラムを更新。爽やかな“家族ショット”を公開した。
【動画】「カッケェ」岩城滉一＆妻・結城アンナの爽やかな“家族ショット”
結城は自身のインスタグラムで、愛犬・Ozzy（オジー）との散歩風景や、岩城と寄り添う夫婦ショットなどを動画で公開。ベンチでOzzyを見つめる岩城の姿や、夫妻が愛犬を抱きかかえてほほ笑む様子など、自然体あふれる姿を披露している。
投稿には「#元保護犬」「#adoptdontshop」などのハッシュタグも添えられ、保護犬との暮らしへの思いもうかがわせた。
コメント欄には「カレーのCMを思い出します」「岩城さんカッケェ＆アンナさん流石」「ドラマのワンシーンのようで素敵」「理想の夫婦だなあ〜」「素敵で自然体のお二人」「私達夫婦の目標です」といったコメントが寄せられ、長年変わらぬ夫婦仲と温かな空気感に、多くのファンが癒やされている。
【動画】「カッケェ」岩城滉一＆妻・結城アンナの爽やかな“家族ショット”
結城は自身のインスタグラムで、愛犬・Ozzy（オジー）との散歩風景や、岩城と寄り添う夫婦ショットなどを動画で公開。ベンチでOzzyを見つめる岩城の姿や、夫妻が愛犬を抱きかかえてほほ笑む様子など、自然体あふれる姿を披露している。
投稿には「#元保護犬」「#adoptdontshop」などのハッシュタグも添えられ、保護犬との暮らしへの思いもうかがわせた。
コメント欄には「カレーのCMを思い出します」「岩城さんカッケェ＆アンナさん流石」「ドラマのワンシーンのようで素敵」「理想の夫婦だなあ〜」「素敵で自然体のお二人」「私達夫婦の目標です」といったコメントが寄せられ、長年変わらぬ夫婦仲と温かな空気感に、多くのファンが癒やされている。