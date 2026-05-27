亀田の柿の種で作った『ドラクエ』スライムにネット驚き「少し怖い」「中々の再現」
亀田の柿の種公式Xが27日に更新され、ゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズが発売40周年を迎えたことを記念して、柿の種で作ったスライムのアート写真を公開した。
【写真】再現度すごい！亀田の柿の種で作った『ドラクエ』スライム
『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
本日は「ドラクエの日」として、各企業がドラクエに絡めたネタ投稿を投稿。その中で、亀田の柿の種は「柿の種スライムがあらわれた！＃DQ40th ＃ドラクエの日 ＃おめでとうございます」と、柿の種で作ったスライムのアート写真を投稿した。
これにネット上では「ピーナッツの割合はこんな感じ？」「並べ方で上手く再現した柿の種スライムですが、刺繍にもみえたりしました。中々の再現でらっしゃる」「この発想はなかったw」「この柿の種すごい！作るの大変そう！少し怖いw」などの声が出ている。
【写真】再現度すごい！亀田の柿の種で作った『ドラクエ』スライム
『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
これにネット上では「ピーナッツの割合はこんな感じ？」「並べ方で上手く再現した柿の種スライムですが、刺繍にもみえたりしました。中々の再現でらっしゃる」「この発想はなかったw」「この柿の種すごい！作るの大変そう！少し怖いw」などの声が出ている。