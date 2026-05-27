大原櫻子、紫ロングヘアで雰囲気ガラリ「別人レベル」「お人形さんみたい」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/27】女優でアーティストの大原櫻子が5月26日、自身のInstagramを更新。紫色のロングヘア姿を公開し、話題となっている。
【写真】30歳美人歌手「別人レベル」雰囲気一変紫ロングヘア姿
大原は「『すべての美しいモンスター』オフショット フランケンあさみ、あさみちゃん役を演じます」とつづり、写真を投稿。6月1日からエスドラ公式YouTubeにて配信されるtimeleszの佐藤勝利が主演を務めるホラー×ファンタジー作品「すべての美しいモンスター」でのオフショットを公開している。普段の黒髪のボブヘアからは雰囲気がガラリと変わる、眉毛で切り揃えられたぱっつん前髪の紫のロングヘア姿を披露している。
この投稿には「紫が似合いますね」「ドラマ楽しみです」「いつもと雰囲気が違ってて素敵」「可愛すぎる」「別人レベル」「お人形さんみたい」「役の振り幅がすごい」「新しい魅力発見」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳美人歌手「別人レベル」雰囲気一変紫ロングヘア姿
◆大原櫻子、紫ロングヘアで雰囲気ガラリ
大原は「『すべての美しいモンスター』オフショット フランケンあさみ、あさみちゃん役を演じます」とつづり、写真を投稿。6月1日からエスドラ公式YouTubeにて配信されるtimeleszの佐藤勝利が主演を務めるホラー×ファンタジー作品「すべての美しいモンスター」でのオフショットを公開している。普段の黒髪のボブヘアからは雰囲気がガラリと変わる、眉毛で切り揃えられたぱっつん前髪の紫のロングヘア姿を披露している。
◆大原櫻子の投稿に反響
この投稿には「紫が似合いますね」「ドラマ楽しみです」「いつもと雰囲気が違ってて素敵」「可愛すぎる」「別人レベル」「お人形さんみたい」「役の振り幅がすごい」「新しい魅力発見」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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