

津山市役所

岡山県津山市は26日、市の広報紙の配送を委託している事業者の担当者が、配送先の住所などが記載された名簿を紛失したと発表しました。現時点で紛失による被害は確認されていません。

津山市によりますと5月19日、広報紙の配送を委託している「津山シルバー人材センター」の担当者が、担当地区の配送を終えて名簿を確認したところ、保管する名簿2枚のうち1枚が見当たらなかったということです。名簿には、久米支所管内の配送先の42人の名前や住所、電話番号などが書かれていました。

担当者は20日に配送ルートを確認しましたが見つからず、21日に津山市久米支所地域振興課に報告したということです。広報紙を配送先ごとに分けた包みと一緒に名簿を保管していました。

津山市は配送中の管理方法や確認が不十分だったとし、名簿に記載された対象者に説明と謝罪を行いました。また同じ業務を取り扱う支所などに情報を共有し、委託事業者に個人情報の管理について指導したということです。

光井聡市長は「関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。今後このような事態が発生しないよう、業務委託先の管理監督を含め、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。