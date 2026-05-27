Iカップの麻倉瑞季、超ミニ丈”チャイナ服”のオフショット「もしも私がASMR出すならどんなのがいい？」
「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞した人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が25日、自身のXを更新し、チャイナ服を着たオフショットを投稿した。
【写真】Iカップ丸見え！チャイナ服姿の麻倉瑞季
定期的にコスプレ衣装などを投稿しているが、今回は「もしも私がASMR出すならどんなのがいい？」とファンに質問。投稿した写真では、太ももや胸元が丸見えの超ミニ丈チャイナ服姿を見ることができる。
■麻倉瑞季プロフィール
2002年4月11日生 長崎県諫早市出身
2018年から高校生一万人署名活動実行委員としての活動をスタート。大人の力を借りない学生団体「おこしWings」の立ち上げの1人となる。2019年にNHK全国高校放送コンテスト朗読部門でベスト60になるなど多岐にわたり活動。2020年に長崎で被写体活動を始める。2021年にモデル仕事で東京に来た際、今の事務所にスカウトされ大学休学し上京。2022年にミスマガジン2022 ミスヤングマガジンに選ばれグラビア活動をスタートさせた。
【写真】Iカップ丸見え！チャイナ服姿の麻倉瑞季
定期的にコスプレ衣装などを投稿しているが、今回は「もしも私がASMR出すならどんなのがいい？」とファンに質問。投稿した写真では、太ももや胸元が丸見えの超ミニ丈チャイナ服姿を見ることができる。
■麻倉瑞季プロフィール
2002年4月11日生 長崎県諫早市出身
2018年から高校生一万人署名活動実行委員としての活動をスタート。大人の力を借りない学生団体「おこしWings」の立ち上げの1人となる。2019年にNHK全国高校放送コンテスト朗読部門でベスト60になるなど多岐にわたり活動。2020年に長崎で被写体活動を始める。2021年にモデル仕事で東京に来た際、今の事務所にスカウトされ大学休学し上京。2022年にミスマガジン2022 ミスヤングマガジンに選ばれグラビア活動をスタートさせた。