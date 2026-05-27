布川敏和、孫にデレデレおじいちゃん 元妻・つちやかおりと孫3人集合ショット公開 “お家回転寿司”で祝う豪華誕生日会
シブがき隊として人気を集めたタレントの“ふっくん”こと布川敏和（60）が25日、自身のインスタグラムを更新。元妻でタレント・つちやかおり（61）ら家族が集結した、孫たちの誕生日パーティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【動画】「豪華なパーティー」孫にデレデレおじいちゃんな布川敏和、元妻・つちやかおりと祝う“孫3人”の誕生日会
布川は「お孫チャンお誕生日Party」とテロップを添えた動画を投稿。「ゆい＆ゆうま 誕生日パーティー」と紹介し、自宅で行われた誕生日会の様子を披露した。
動画には、ディズニーキャラクターで飾り付けられた部屋やバースデーケーキ、紙吹雪の演出にはしゃぐ孫たちの姿が収められている。
さらに、“おじいチャン登場〜〜〜！”のテロップとともに布川本人も登場。孫たちと笑顔を見せる姿や、一皿食べるごとにガチャポンができる回転寿司を楽しむ様子も公開され、豪華でにぎやかな家族時間となったようだ。
つちやかおりも25日、自身のインスタグラムで集合写真を公開。「みんな集結出来る日に合わせたら遅くなっちゃったけど孫1号 2号の 誕生日 孫2号と3号の端午の節句 祝えたー」と報告。「レンタル回転寿司 楽しいー」「プレゼントで溢れ返る部屋」と振り返り、「孫にはどうしても甘くなるね」と孫に甘い“おばあちゃん”の一面をのぞかせている。
また、「肉山おおみや」から赤身肉や生レバー、マルチョウなど計6キロ超の肉やオリジナルワインが届いたことも明かし、「最高級のお肉すぎました」と感謝を伝えた。
コメント欄には「可愛いお孫ちゃん」「豪華なパーティーですね」「フックン幸せですね〜」「家族みんなで過ごすお誕生日の空気が伝わってきました」「笑顔が素敵」「成長が楽しみですね」などの声が寄せられている。
【動画】「豪華なパーティー」孫にデレデレおじいちゃんな布川敏和、元妻・つちやかおりと祝う“孫3人”の誕生日会
布川は「お孫チャンお誕生日Party」とテロップを添えた動画を投稿。「ゆい＆ゆうま 誕生日パーティー」と紹介し、自宅で行われた誕生日会の様子を披露した。
さらに、“おじいチャン登場〜〜〜！”のテロップとともに布川本人も登場。孫たちと笑顔を見せる姿や、一皿食べるごとにガチャポンができる回転寿司を楽しむ様子も公開され、豪華でにぎやかな家族時間となったようだ。
つちやかおりも25日、自身のインスタグラムで集合写真を公開。「みんな集結出来る日に合わせたら遅くなっちゃったけど孫1号 2号の 誕生日 孫2号と3号の端午の節句 祝えたー」と報告。「レンタル回転寿司 楽しいー」「プレゼントで溢れ返る部屋」と振り返り、「孫にはどうしても甘くなるね」と孫に甘い“おばあちゃん”の一面をのぞかせている。
また、「肉山おおみや」から赤身肉や生レバー、マルチョウなど計6キロ超の肉やオリジナルワインが届いたことも明かし、「最高級のお肉すぎました」と感謝を伝えた。
コメント欄には「可愛いお孫ちゃん」「豪華なパーティーですね」「フックン幸せですね〜」「家族みんなで過ごすお誕生日の空気が伝わってきました」「笑顔が素敵」「成長が楽しみですね」などの声が寄せられている。