王林、自宅は裸で生活→まさかの人と遭遇…「お金を払ってほしい」
タレントの王林（28）が、26日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。自宅で裸で生活しており、まさかの人と遭遇したことを明かした。
【写真】「たまりません」胸元あらわ＆ミニスカで美脚を披露した王林
番組では「住まいのトラブル解消SP」と題して出演者がトークを展開した。王林は東京に自宅マンションを借りて住んでいることを明かした。窓が大きいのがこだわりで「どこに行っても丸見え」という空間だそう。
そんな王林は「何てったって、裸族だから」と自宅で裸で生活していることを紹介。「むしろこちら（東京）では、貫きたいなという思いは強く持っていて」という。
そんな中「さかのぼること半年前」に、自宅の周りの変化が起きたという。「ベランダの外壁の工事みたいなのが始まって、上から人々がいっぱいいらっしゃって」と、工事が始まったそう。「外からベランダに乗り込んできたりしてて。何てったっての裸族だから、裸で出迎えちゃうことがすごく増えたんです」と明かした。
「目が開いているんだったら、見てると思います」と、作業員が王林の裸を見ていたと推察。「それが半年間くらい本当にずっと、どっかしら直したくて」と、半年間続いたことを明かした。
ヒロミは「そりゃ向こうもやめねえだろ？毎回、行けば見られるんだから」とツッコミ。ケンドーコバヤシは「めちゃくちゃバイト来たんちゃう？楽しい現場ですって」と同調した。
王林は、裸を見られることについて「あんまり恥ずかしくないけど、何かすごく迷惑そうな顔もしてたから。それがすごい悩みで」とも打ち明けた。
明石家さんまは「服着ればええやないか？」と聞いたが、王林は「私が何でそっちに寄り添わないといけないんだろうか。私の家なのに。むしろなんかお金を払ってほしい」と話していた。
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番組では「住まいのトラブル解消SP」と題して出演者がトークを展開した。王林は東京に自宅マンションを借りて住んでいることを明かした。窓が大きいのがこだわりで「どこに行っても丸見え」という空間だそう。
そんな中「さかのぼること半年前」に、自宅の周りの変化が起きたという。「ベランダの外壁の工事みたいなのが始まって、上から人々がいっぱいいらっしゃって」と、工事が始まったそう。「外からベランダに乗り込んできたりしてて。何てったっての裸族だから、裸で出迎えちゃうことがすごく増えたんです」と明かした。
「目が開いているんだったら、見てると思います」と、作業員が王林の裸を見ていたと推察。「それが半年間くらい本当にずっと、どっかしら直したくて」と、半年間続いたことを明かした。
ヒロミは「そりゃ向こうもやめねえだろ？毎回、行けば見られるんだから」とツッコミ。ケンドーコバヤシは「めちゃくちゃバイト来たんちゃう？楽しい現場ですって」と同調した。
王林は、裸を見られることについて「あんまり恥ずかしくないけど、何かすごく迷惑そうな顔もしてたから。それがすごい悩みで」とも打ち明けた。
明石家さんまは「服着ればええやないか？」と聞いたが、王林は「私が何でそっちに寄り添わないといけないんだろうか。私の家なのに。むしろなんかお金を払ってほしい」と話していた。