◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2026年5月26日 ロサンゼルス）

ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でロッキーズと対戦。打撃不振だったムーキー・ベッツ内野手（33）が初回に先制の5号2ランを放った。

ベッツは今月11日（同12日）に右腹斜筋の張りから復帰したが、以降はここまで12試合で打率・157と本調子とはほど遠い状態だった。

この試合でロバーツ監督はベッツを今季初めて「4番」に起用。打順を“降格”し、重圧を軽減することで本来の姿を取り戻すことを求めた。ベッツの4番出場は、レッドソックス時代以来の2017年以来9年ぶりとなった。

ベッツは4番でいきなり結果を出した。0―0の初回2死一塁で迎えた第1打席。ボールカウント0−2からロッキーズ先発フリーランドが投じた内角90.7マイル（約145.9キロ）直球を叩き、バックスクリーンに叩き込む先制弾を放った。ダイヤモンド一周する中で、ガッツポーズも見せて喜びを爆発。不振のベッツの一打にベンチの大谷ら同僚も大喜びだった。

今月16日の敵地エンゼルス戦以来の一発でいきなり結果を出した。ネットでは「意地の一発」「ロバーツ監督の采配的中！」「順下げた瞬間に意気揚々とHRするベッツすごっ！」「復活の一発」などの声が上がった。