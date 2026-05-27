上白石萌歌、美人スリーショット公開！ 「ハッピーVibesが溢れ出てる」「パリピ以来の大集結ですね」
俳優の上白石萌歌さんは5月25日、自身のInstagramを更新。美人アーティストのスリーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】上白石萌歌＆幾田りら＆詩羽のスリーショット
ファンからは「なんて素敵なスリーショット」「この3人組大好き」「同年代でmusic loverなトリオ」「ハッピーVibesが溢れ出てる」「まぶしいです」といった声が。また「パリピ以来の大集結ですね」「パリピぶりの…？集結？」など、映画『パリピ孔明 THE MOVIE』に言及したコメントもありました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】上白石萌歌＆幾田りら＆詩羽のスリーショット
「なんて素敵なスリーショット」上白石さんは「あらためて 幾田りらさんのライブツアー”Laugh “ 韓国公演にお招きいただき、詩羽とふたりで駆けつけました！」とつづり、2枚の写真を投稿。YOASOBIのボーカル・ikuraとしても活躍するシンガーソングライターの幾田りらさん、水曜日のカンパネラの詩羽さんとのスリーショットです。それぞれの手でハートマークを作り、とても仲のよさそうな様子を見せています。上白石さんは「同世代であるふたりへいつも、溢れるほどのあこがれとリスペクトを抱いています。まぶしくてかっこいい2人なんだ」と、2人を称賛。すてきな関係ですね。
幾田さんもオフショットを投稿幾田さんも23日、自身のInstagramを更新。ソロツアー「幾田りら LIVE TOUR 2026“Laugh”」ソウル公演を行えたことの感謝の言葉を韓国語でつづり、オフショットを載せています。また「集まった写真や感想は明日終演後に投稿します」とあるので、今後新たにライブに関する写真が公開されるかもしれません。上白石さん、詩羽さんとのショットに期待しましょう。
(文:堀井 ユウ)