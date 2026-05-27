日韓ユニット 夜と私のことが、7thシングル「パラノイア」を本日5月27日にリリース。また、あわせてMVも公開となった。

（関連：【映像あり】夜と私のこと、イラストレーター 生活が手掛けた「パラノイア」MV）

夜と私のことは、秋田在住のシンガー sheimiと、韓国出身のプロデューサー K4njiによるユニットだ。

本楽曲は、愛と不安が交錯する内面を、sheimiの唯一無二の感性で日本語に落とし込んだ一曲。相反する感情の狭間で揺れる心をリアルに映し出しており、中毒性のあるトラックと危うさを帯びたボーカルが絡み合い、没入感を生み出している。

ジャケットアートワークおよびMVは、5thシングル「革命前夜」も手がけたイラストレーター 生活が担当。作品の持つ“歪んだ美しさ”を、視覚的にも強く印象付けている。

・sheimi コメント

この楽曲を制作しながら、聴いている人が自由に音に乗って、思わず体を揺らしたくなるような曲に仕上がればいいなと考えていました。

完成した時には、直感で「この曲、バズるかも？」と、K4njiさんと盛り上がったことを今でも覚えています。

何度も聴きたくなる仕掛けが、楽曲の随所に散りばめられています。

自由に楽しみ、時には踊ってみてください。

・K4nji コメント

実は、この楽曲のトラックのデモを作ったのは、今から7年ほど前でした。

ただ純粋に“盛り上がるトラックを作りたい”という気持ちで制作していたからこそ、今回のような少し独特な楽曲が生まれたのだと思います。

これまでの楽曲ではsheimiさんを主役として打ち出していましたが、今回の楽曲では、自分のトラックそのものが主役になれる作品だと思っています。

自分のこだわりが色濃く反映された一曲なので、皆さんにもぜひ楽しんで聴いていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）