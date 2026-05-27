【ゴンチャ新作】新茶の香りと旨みを堪能 『一番摘み抹茶』が今年も登場
ゴンチャが、この春に摘まれた新茶を使用した期間限定メニュー「一番摘み抹茶」を、6月4日から発売する。今年も静岡の老舗製茶会社・丸七製茶の厳選茶葉を100％使用し、新茶ならではの香りと甘みを生かした抹茶ドリンクを展開する。今回は新作として、あずきときなこを組み合わせたジェラッティーも加わる。
【画像】底にあずきたっぷり…『あずき＆きなこ ジェラッティー』
年に1度の新茶シーズンに合わせて登場する「一番摘み抹茶」は、冬の寒さを越え、栄養を蓄えた新茶だけを使用した限定シリーズ。ゴンチャ定番の抹茶メニューをベースに、静岡の老舗・丸七製茶が厳選した一番摘み抹茶を100％使用する。新茶ならではのさわやかな香りと甘み、豊かな旨みを引き出した味わいが特徴だ。
ラインアップは「一番摘み抹茶 ミルクティー」と、新たに加わる「一番摘み抹茶 あずき＆きなこ ジェラッティー」の2種類。「一番摘み抹茶 ミルクティー」は、新茶の旨みや香りを最大限引き出し、まろやかなミルクと合わせた1杯で、口いっぱいに広がる香りと甘みが楽しめる。追加トッピングは3つまで可能となる。
一方、「一番摘み抹茶 あずき＆きなこ ジェラッティー」は、一番摘み抹茶を使ったシャリっとなめらかな食感のジェラッティーに、甘いあずきと香ばしいきなこミルクフォームを組み合わせたデザート感覚のメニュー。抹茶の風味と和素材の相性を楽しめる構成となっている。
■商品概要 価格はすべて税込
「一番摘み抹茶 ミルクティー」
ICED／S570円、M620円、L710円
HOT／S570円、M620円
「一番摘み抹茶 あずき＆きなこ ジェラッティー」
（Mサイズ）730円
・販売期間：2026年6月4日〜6月28日
※販売終了時期は各店舗の在庫状況により異なる
・販売店舗：国内ゴンチャ全店
【画像】底にあずきたっぷり…『あずき＆きなこ ジェラッティー』
年に1度の新茶シーズンに合わせて登場する「一番摘み抹茶」は、冬の寒さを越え、栄養を蓄えた新茶だけを使用した限定シリーズ。ゴンチャ定番の抹茶メニューをベースに、静岡の老舗・丸七製茶が厳選した一番摘み抹茶を100％使用する。新茶ならではのさわやかな香りと甘み、豊かな旨みを引き出した味わいが特徴だ。
一方、「一番摘み抹茶 あずき＆きなこ ジェラッティー」は、一番摘み抹茶を使ったシャリっとなめらかな食感のジェラッティーに、甘いあずきと香ばしいきなこミルクフォームを組み合わせたデザート感覚のメニュー。抹茶の風味と和素材の相性を楽しめる構成となっている。
■商品概要 価格はすべて税込
「一番摘み抹茶 ミルクティー」
ICED／S570円、M620円、L710円
HOT／S570円、M620円
「一番摘み抹茶 あずき＆きなこ ジェラッティー」
（Mサイズ）730円
・販売期間：2026年6月4日〜6月28日
※販売終了時期は各店舗の在庫状況により異なる
・販売店舗：国内ゴンチャ全店