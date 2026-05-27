『ドラクエ5』フローラ派の中川翔子、40周年のお祝いイラスト描く バーバラ・アリーナ姫も大集結
タレントの中川翔子が27日、自身のXを更新。大人気ゲーム『ドラゴンクエスト』発売40周年を記念して、お祝いイラストを投稿した。
【画像】フローラ・アリーナ・バーバラ大集結！中川翔子が描いた『ドラクエ』イラスト
『ドラクエ』好きで知られる中川は、「今日はドラクエの日！！ドラゴンクエスト40周年おめでとうございます！！絵を描いたよ 人生はロールプレイング」とカラーのイラストを公開。
イラストには、スライムやキングスライム、はぐれメタルなど、スライムが大集結しており、中川が大好きなヒロイン・フローラ、アリーナ姫、バーバラも描いている。
なお、『ドラクエV』と言えば、主人公が幼馴染のビアンカと大富豪の娘・フローラ2人のどちらかと結婚するイベントが用意されており、ファンの間で“結婚相手”論争が長い間続いている。そして過去には、“フローラ派”の中川が、“ビアンカ派”の元TOKIO・長瀬智也とバラエティー番組で熱く語り合ったことがある。
【画像】フローラ・アリーナ・バーバラ大集結！中川翔子が描いた『ドラクエ』イラスト
『ドラクエ』好きで知られる中川は、「今日はドラクエの日！！ドラゴンクエスト40周年おめでとうございます！！絵を描いたよ 人生はロールプレイング」とカラーのイラストを公開。
イラストには、スライムやキングスライム、はぐれメタルなど、スライムが大集結しており、中川が大好きなヒロイン・フローラ、アリーナ姫、バーバラも描いている。
なお、『ドラクエV』と言えば、主人公が幼馴染のビアンカと大富豪の娘・フローラ2人のどちらかと結婚するイベントが用意されており、ファンの間で“結婚相手”論争が長い間続いている。そして過去には、“フローラ派”の中川が、“ビアンカ派”の元TOKIO・長瀬智也とバラエティー番組で熱く語り合ったことがある。