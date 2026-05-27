1歳になる子どもの遊びが難易度高すぎて、困惑してしまう犬の様子が、SNSで話題となっている。

【映像】困惑してしまう様子（実際の映像）

サモエドのこはくちゃん（4歳）と1歳になる飼い主の息子は、姉と弟のような関係だ。この日は弟くんが「取ってこい」遊びを始めた。綿のような物を何度も投げますが、綿はこはくちゃんの目の前に…。 何度やっても目と鼻の先に落ちる様子にこはくちゃんは「どうしたらいいの…?」と身動きが取れない。飼い主（@kohaku_Samoyed）も「難易度が高すぎて困惑」と投稿しているように取ってくるにはちょっと近すぎた…。

普段から穏やかな性格だというこはくちゃんは、隣にくっついてくる弟くんのことをいつも見守ってくれるんだそうだ。この日、ボール遊びの真似をして、ふわふわの綿でちょっと難しい「取ってこい」を始めた弟くんと、困惑しながらもお付き合いするこはくちゃん。 飼い主は「何度も一生懸命投げている弟と、とりあえず付き合ってくれるこはくのやり取りが可愛くて、思わず笑ってしまった」と話している。

動画を見た人からは「めちゃくちゃ可愛い笑顔」「しっかりお兄ちゃんをしていますね！」「おもちゃで遊ぶのが、楽しいよね」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）