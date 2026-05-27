ケンタッキー×『原神』第2弾始動 アルハイゼン＆カーヴェ限定BOX登場
KFCが人気オープンワールドRPG『原神』とのコラボレーション第2弾を実施する。6月10日から30日まで、ネットオーダー限定で「原神コラボパック」を販売。人気キャラクターのアルハイゼンとカーヴェをデザインした限定BOXに加え、ゲーム内アイテムやオリジナルグッズなどを用意し、ゲームファンの注目を集めそうだ。
【画像】これは絶対ほしい…ゲーム内で使えるアイテムコードも！コラボパック一覧
今回のコラボでは、「原神コラボパックA」「原神コラボパックB」の2種類を展開する。限定デザインディナーBOXには、『原神』の人気キャラクターであるアルハイゼンとカーヴェをKFC仕様の特別デザインで描いた。数量限定となっており、なくなり次第通常パッケージへ切り替わる。受け取りは来店順となる。
購入者向け特典として、KFC会員登録後にログインして商品を購入したユーザーには、ゲーム内アイテムコードをプレゼントする。A、Bそれぞれで異なるアイテムが用意され、1パックにつき3種類ずつ入手可能。新型アーカーシャ端末「浮き葉」や名刺「祭典・饗宴」など、ゲーム内で利用できる特典がラインアップされる。
さらに購入者限定の抽選企画も実施。アルハイゼンまたはカーヴェが描かれた限定タペストリー全2種類を、各50人の計100人にプレゼントする。加えてダブルチャンスとして、「原神コラボパックA」「原神コラボパックB」を各1個以上購入した人の中から抽選で3人に、キャラクター声優2人の直筆サイン色紙と「KFC｜原神コラボお祝いグッズセット」が贈られる。
また、KFCネットオーダーアプリでもコラボ施策を実施。5月27日午後2時ごろから、アプリ内でゲームアイテムコードを配布する。アプリ利用者向けの企画として展開される。
■商品概要 価格は全て税込
・「原神コラボパックA」 1410円
〔オリジナルチキン2ピース、ビスケット、ポテト（S）、ゲーム内アイテムコード〕
・「原神コラボパックB」 1080円
〔オリジナルチキン1ピース、ビスケット、ポテト（S）、ゲーム内アイテムコード〕
・販売期間：6月10日〜6月30日
・事前予約：6月3日午前2：00ごろ〜6月9日午後11：59
・販売方法：KFCネットオーダー限定
・販売店舗：全国のKFC店舗
※一部店舗を除く。
【画像】これは絶対ほしい…ゲーム内で使えるアイテムコードも！コラボパック一覧
今回のコラボでは、「原神コラボパックA」「原神コラボパックB」の2種類を展開する。限定デザインディナーBOXには、『原神』の人気キャラクターであるアルハイゼンとカーヴェをKFC仕様の特別デザインで描いた。数量限定となっており、なくなり次第通常パッケージへ切り替わる。受け取りは来店順となる。
さらに購入者限定の抽選企画も実施。アルハイゼンまたはカーヴェが描かれた限定タペストリー全2種類を、各50人の計100人にプレゼントする。加えてダブルチャンスとして、「原神コラボパックA」「原神コラボパックB」を各1個以上購入した人の中から抽選で3人に、キャラクター声優2人の直筆サイン色紙と「KFC｜原神コラボお祝いグッズセット」が贈られる。
また、KFCネットオーダーアプリでもコラボ施策を実施。5月27日午後2時ごろから、アプリ内でゲームアイテムコードを配布する。アプリ利用者向けの企画として展開される。
■商品概要 価格は全て税込
・「原神コラボパックA」 1410円
〔オリジナルチキン2ピース、ビスケット、ポテト（S）、ゲーム内アイテムコード〕
・「原神コラボパックB」 1080円
〔オリジナルチキン1ピース、ビスケット、ポテト（S）、ゲーム内アイテムコード〕
・販売期間：6月10日〜6月30日
・事前予約：6月3日午前2：00ごろ〜6月9日午後11：59
・販売方法：KFCネットオーダー限定
・販売店舗：全国のKFC店舗
※一部店舗を除く。