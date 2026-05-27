◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2026年5月26日 ロサンゼルス）

ドジャースのムーキーベッツ内野手（33）が26日（日本時間27日）、本拠でのロッキーズ戦に「4番・遊撃」でスタメン出場。4番での出場はレッドソックス時代以来の2017年以来9年ぶりで、初回の第1打席で先制の5号2ランを放った。

一振りで試合を動かした。初回2死一塁、ロッキーズ先発・フリーランドがカウント0―2から投じた内角90.7マイル（約145.9キロ）直球を強振。腕をたたみながら、うまく押し込んだ打球は伸びを見せ、バックスクリーンへと飛び込んだ。打球速度100.7マイル（約162.0キロ）、飛距離404フィート（約123.1メートル）、角度26度の美しい放物線だった。

直近12試合では51打数8安打の打率.157と打撃不振。デーブ・ロバーツ監督が今季2番や3番を打つことが多かったベッツの打順を4番とした理由について「スイングが良くないし、少し焦りや慎重さも見えている。だから私としては、違う景色を見せてあげたかった。打順の上位にいて、毎晩5打席立ちながら調子が悪いと、かなり負担になるからね。だから少し打順を下げることで違った感覚になると思うし、4打席の中で結果を出すことに集中できると思う」と打順変更の意図を説明していた。

不振のベッツの一打にベンチの大谷ら同僚も大喜びだった。