【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は２６日、水資源があるとされる月の南極で、２０３２年までに宇宙飛行士が滞在できる基地を整備するなどとする計画を発表した。

ロケット燃料や飲料に活用できる水を獲得する拠点を設け、中国との月面開発競争で優位に立つ狙いがある。

月面基地の建設は「ムーンベース計画」と名付けられた。２８年までの有人月面着陸を目指す「アルテミス計画」と並行して進められる。

月面基地の建設は３段階に分けて進める。２９年までの第１段階は、無人で動く探査車やドローンなどで地形調査などを行う。２６年には観測機器などを運ぶ無人ミッションを３回行い、アマゾン・ドット・コム創業者ジェフ・ベゾス氏が設立した米ブルーオリジンの月着陸船も使用される予定だ。

２９〜３２年の第２段階では、宇宙飛行士の短期滞在を想定し、基地建設に取り組む。日本が開発を進める月面探査車「ルナクルーザー」を使って、資源のありかも探る。３２年以降の第３段階では、飛行士が定期的に交代して基地で生活できる環境を整える。

ＮＡＳＡのジャレッド・アイザックマン長官は、記者会見で「米国は月に戻る。今度は永住するつもりだ」と述べた。