ラリージャパンを目前に控え、日本人ドライバー・勝田貴元の驚愕シーンに再び注目。

【映像】窓ガラス全損も激走する驚愕の光景（実際の様子）

25日に放送された「ABEMAモータースポーツ完全ガイド2026」で取り上げられたのは2025年のサウジアラビア大会での一コマ。勝田が駆るGRヤリスのフロントガラスが全損するという大アクシデントに見舞われながらも、リタイアすることなく平然とステージをスタート。激しい砂埃が車内へ直撃する異次元の状況下で過酷なハードグラベルを激走する様子に、スタジオから驚きと称賛の声があがった。

舞台は、一面に砂漠が広がる過酷な環境のサウジアラビア大会。砂が激しく舞うコンディションの中、至る所でトラブルが続出する大波乱の展開となった。その中で捉えられた勝田のマシンは、激しい衝撃によってフロントガラスが完全に失われて全損した状態に。リタイアを余儀なくされるかと思われたが、激しく損傷したGRヤリスは何事もなかったかのように平然とステージを発進した。

フロントガラスがない状態のまま激走を続ける勝田の車内では、凄まじい砂埃が容赦なく襲いかかる。車内では、勝田とコ・ドライバーがゴーグルのみを着用して砂埃を防ぎながら、懸命にステアリングを握るたくましすぎる姿が映し出された。車内外ともに一切の遮るものがないこの衝撃的な光景に、スタジオの出演者からは「ヤバいよ！これは」と驚愕の声が飛び交い、さらにゴーグル着用の様子に「鼻は守られてない」といった驚きの声も上がった。スタジオでは「地の果てみたいな映像」との表現も飛び出したが、出演者一同がその過酷さとドライバーたちの執念に圧倒されていた。

そんな驚異のドライビングを見せた勝田は、28日から開幕するラリージャパンへ、ポイントランク2位で挑む。昨年は優勝争いの最中、悲劇のクラッシュで後退した雪辱を果たし、日本人初のWRC母国優勝に期待がかかっている。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）