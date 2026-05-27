今年４月に第１子を出産した、元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子（３１）が、２７日までに自身のインスタグラムを更新。夫でプロバスケットボール・千葉ジェッツに所属する渡邊雄太と結婚４周年を迎えたことを報告した。

久慈は「４ｔｈ ｗｅｄｄｉｎｇ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」とつづってツーショットの写真を投稿。デコルテや肩がシースルーの黒いドレスを着用し、渡邊も黒のシャツを着て笑顔で写真に収まっている。

この投稿にフォロワーからは「お二人のツーショットをようやく見られました」「なんかホッコリします」「素敵なご夫婦」「おめでとうございます」と祝福の声などが寄せられている。

久慈は青学大卒業後の２０１７年４月にフジテレビに入社。同局の新人女性アナウンサーが冠番組を務める「○○パン」シリーズの１０代目に起用され「クジパン」の愛称で親しまれた。２２年４月末日で退社し、同年５月にプロバスケットボールの当時ＮＢＡトロント・ラプターズに所属していた渡辺雄太（３１、現Ｂリーグ・千葉ジェッツ）と結婚。今年の元日にインスタグラムで第１子妊娠、４月１３日に出産を報告していた。