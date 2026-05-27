【新シーズン「新たな歩み」】 6月2日10時～ 開始予定

ナイアンティックとポケモンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pokemon GO（ポケモンGO）」において、新シーズン「新たな歩み」を6月2日10時より開始する。

現実世界で春、夏、秋、冬と季節が移り変わるのに連動して、「ポケモン GO」の中でも3カ月ごとにシーズンが移り変わっていく。「シーズン」期間中は、特定のテーマに沿った新しいイベントや初登場のポケモンもいるほか、サプライズなども用意されている。

シーズンが移れば、今までと違ったポケモンがユーザーの地域で出現したり、タマゴからかえったりすることがあり、それぞれのシーズン中に探索して、たくさんの種類のポケモンをつかまえて育てていくことができる。また特別なボーナスも受け取ることができる。

初登場の「メガシンカポケモン」・「マックスポケモン」

「新たな歩み」期間中の「メガレイド・デイ」に初登場となる「メガシンカポケモン」の詳細は、近日発表予定。各種SNSにて公開される。

またこのシーズン中は、「ダイマックスエレブー」や「ダイマックスコイキング」、「ダイマックスヒンバス」といった「ダイマックスポケモン」が「マックスバトル」に登場する。新たな「ダイマックスポケモン」には「パワースポット」で出会える。

デイリーディスカバリー

シーズン「新たな歩み」では引き続き、曜日ごとに「デイリーディスカバリー」が楽しめる。これらは別途記載のない限り、日本時間の0時から23時59分までの間に開催される。

GOパス

このシーズン中には、期間限定の進行トラック「GOパス」が登場する。「パスタスク」をクリアして「GOポイント」を集めて、ランクを上げてリワードを受け取ることができる。また、より豪華なリワードを獲得したり、進行をスピードアップしたりといった特典がある、有料の「GOパスデラックス」も登場する。

GOバトルリーグ

このシーズンでは、「GOバトルリーグ」が再び登場する。「Pokémon North America International Championships 2026カップ」、「ファンタジーカップ」、「陽光カップ」などのルールでバトルすることができる。

「大発見」を完了してポケモンに出会おう！

「フィールドリサーチ」を達成すると、「大発見」で次のいずれかのポケモンと出会うことができる。

・カイリュー（※）

・キバゴ（※）

・ヒトツキ（※）

・ジャラコ（※）

・イエッサン（※）

・ガケガニ

（※）色違いのポケモンと出会えることもある。

今シーズンはタマゴから以下のポケモンがかえる（※一部抜粋）。

・2kmタマゴ

タマタマ（※）

ヘイガニ（※）

ソーナノ（※）

など

・5kmタマゴ

リオル（※）

タマンタ（※）

ヒラヒナ

「いつでも冒険モード」のリワード

バルキー（※）

ヤミラミ（※）

スボミー（※）

・7kmタマゴ

ディグダ（アローラのすがた）（※）

サニーゴ（ガラルのすがた）（※）

ダルマッカ（ガラルのすがた）（※）

（※）色違いのポケモンと出会えることもある。

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