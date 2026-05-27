波瑠「フェイクマミー」子役と再会 密着ショットに反響相次ぐ「エモい」「仲の良さ伝わる」
【モデルプレス＝2026/05/27】子役・池村碧彩が2026年5月26日、自身の公式Instagramを更新。TBS系「フェイクマミー」（2025年）にて共演していた女優・波瑠との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「ずっと見てられる」波瑠「フェイクマミー」子役と笑顔で密着
池村は、同ドラマにて日高いろは（池村）のフェイクマミー（ニセママ）・花村薫役を演じていた波瑠との2ショットを公開。「大好きなマミーに会えてとってもとーっても嬉しかった日」とスタジオで再会したことを報告し、池村と波瑠がぴったり密着してピースサインをする仲睦まじい2ショットを披露している。
この投稿を受け、ファンからは「エモい」「仲の良さ伝わる」「かお姐（薫）といろはだ！」「嬉しすぎる2ショット」「ずっと見てられる」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】「ずっと見てられる」波瑠「フェイクマミー」子役と笑顔で密着
◆池村碧彩、波瑠との密着ショット公開
池村は、同ドラマにて日高いろは（池村）のフェイクマミー（ニセママ）・花村薫役を演じていた波瑠との2ショットを公開。「大好きなマミーに会えてとってもとーっても嬉しかった日」とスタジオで再会したことを報告し、池村と波瑠がぴったり密着してピースサインをする仲睦まじい2ショットを披露している。
◆池村碧彩の投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「エモい」「仲の良さ伝わる」「かお姐（薫）といろはだ！」「嬉しすぎる2ショット」「ずっと見てられる」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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