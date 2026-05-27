体幹を鍛える最強の呼吸法「ドローイン」のメリットとは？【プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本】
体幹を鍛える最強の呼吸法「ドローイン」のメリットとは
体幹を鍛える最強の呼吸法 ドローインやればやるほど効果UP 筋肉がぐんと強くなる
スポーツのトレーニングをはじめ、運動療法の一環としても取り入れられているのが、呼吸をしながらお腹を凹ませるエクササイズ「ドローイン」です。
58ページでも紹介したように、腹式呼吸の要領でお腹をふくらませたりしながら呼吸することで、腹横筋、横隔膜、骨盤底筋群など腹圧を高めるための筋肉を一度に活性化させます。
ドローインをしながら体幹トレーニングを行えば、効果は何倍にもアップします。
ドローインのメリットは、いつでもどこでもできること。信号待ちの間に行ってもOK。歩きながらでもドローインをすれば、その時間がトレーニングタイムに早変わり。
ドローインはやればやるほど、効果的にお腹を鍛えられます。慣れないうちは仰向けで手を添えてやると、お腹が動く感覚がつかみやすくなります。体幹トレーニングのはじめの一歩としてドローインをマスターしましょう。
ドローインはここを意識
ドローインを行うと起こるメリット
効果を高める4つのポイント
通勤中・仕事中・家事中にもチャレンジしてみよう！
ドローインを徹底マスターしよう
立って行う場合
胸を左右に張る。
背筋を伸ばす。
大きく息を吸ってお腹をふくらませる。
POINT：ドローインは脇腹にある腹横筋を使うので、触ってみて脇腹がかたくなっていればOK。
寝て行う場合
ひざの角度は90度を目安に。足裏は床につける。
鼻から息を吸ってお腹をふくらませる。
口から息を吐きながら、お腹に力を入れて凹ませる。
息を吐きながらお腹を凹ませる。
POINT：お腹が凹む感覚をつかむため、最初はお腹の上にタオルなどを置いてやるとよい。
【出典】『プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本』著：木場克巳