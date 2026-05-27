【FLASH】沢口愛華が表紙＆巻頭グラビアに登場！圧倒的存在感とグラビアクイーンの矜持を語る

グラビアクイーン沢口愛華の表紙＆巻頭10P！初写真集発売・天野ちよ、天木じゅん、百田彩夏、愛染のえる、星野琴、僕が見たかった青空・八木仁愛掲載の『FLASH』は5月26日(火)発売

グラビアクイーン沢口愛華が『FLASH』で見せつけた貫禄の美

「令和のグラビアクイーン」として不動の地位を築いた沢口愛華が、5月26日発売の『FLASH』で表紙と巻頭グラビアを飾った。

10ページに及ぶ誌面では、圧倒的な存在感を放っている。本人は「お仕事について、具体的な目標を考えるタイプではない」と語るが、同時に「グラビアの仕事はひとつひとつ、真摯に取り組みたい」とも口にした。トップを走り続けるクイーンとしての強い矜持が垣間見える。

【プロフィール】

沢口愛華（さわぐち・あいか）

23歳 2003年2月24日生まれ 愛知県出身 T155 「ミスマガジン2018」でグランプリを受賞。以降、グラビアアイドルとして各誌を席巻。現在は、グラビアに加え、スーパーフォーミュラ公式アプリ「SFgo」アンバサダーなど、タレントとして活動中。そのほか最新情報は、公式X(@sawa_aika827)、公式Instagram（@sawaguchi_aika_official）にて

【クレジット】

沢口愛華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前康輔

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