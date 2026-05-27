NZドルは上昇、金利据え置きも、投票が3対3で次回の利上げ期待強まる



NZドルは政策会合の結果発表後に上昇。政策金利は大方の予想通り据え置きも、投票は3対3の同数（委員長権限で据え置き）となり、金利市場での次回の利上げ期待がそれまでの50％前後から80％まで強まった。インフレ見通しの4.3％までの上方修正、政策金利の対象となるOCRの見通し引き上げなどがNZドル買いを誘う。対ドルで0.5840台から0.5877まで、対円では93.00円台から93.60円まで上昇。



NZDUSD 0.5870 NZDJPY 93.44

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