75歳・田中健、大学生の娘が“初めてのおねだり” 夜にポチッとした品に反響「可愛すぎる」「ティファニーのお品かと…」
俳優の田中健（75）が23日、自身のブログを更新。大学生の娘から“初めてのおねだり”をされたことを明かし、購入したアイテムに反響を呼んでいる。
【写真】大学生の娘が“初めてのおねだり”！田中健が夜にポチッと購入したもの
田中は「娘からねだられて買った品」と題したブログで、「あまりねだられた事は無く…というか、初めてのおねだりかもしれない…」「大学生の娘にねだられました」と明かし、「ちょうど、お買い物マラソンだし初めてだから是非買ってあげようとなりまして…ポチッとした夜です」とつづった。
何を購入したかは明かさず、「このおねだりで、料理を頑張ってくれるらしい…」「さてさて、何を買ったでしょうか？」と、ファンへ問いかけている。
その後の投稿では「正解者多数でした」「エプロンです」と明かし、「娘のエプロンは 小学生の時にママ友がプレゼントくださって以来、すっかり小さくなっていました。マイエプロンが欲しかったようです。最近は、少しずつキッチンに立ってくれて嬉しいです」と成長をうれしそうに記し、購入したエプロンを公開した。
コメント欄には「お料理頑張ってくれるお嬢さん 素敵ですね」「初めてのおねだり、なんだか可愛くて、パパ喜んで買ってあげちゃいますよね」「2500円くらいのおねだりとは、お嬢様なんと可愛いのでしょう」「わぁ、可愛いエプロンですね」「ティファニーのお品かと…思いました」「最高デスね!!!」などの声が寄せられている。
【写真】大学生の娘が“初めてのおねだり”！田中健が夜にポチッと購入したもの
田中は「娘からねだられて買った品」と題したブログで、「あまりねだられた事は無く…というか、初めてのおねだりかもしれない…」「大学生の娘にねだられました」と明かし、「ちょうど、お買い物マラソンだし初めてだから是非買ってあげようとなりまして…ポチッとした夜です」とつづった。
その後の投稿では「正解者多数でした」「エプロンです」と明かし、「娘のエプロンは 小学生の時にママ友がプレゼントくださって以来、すっかり小さくなっていました。マイエプロンが欲しかったようです。最近は、少しずつキッチンに立ってくれて嬉しいです」と成長をうれしそうに記し、購入したエプロンを公開した。
コメント欄には「お料理頑張ってくれるお嬢さん 素敵ですね」「初めてのおねだり、なんだか可愛くて、パパ喜んで買ってあげちゃいますよね」「2500円くらいのおねだりとは、お嬢様なんと可愛いのでしょう」「わぁ、可愛いエプロンですね」「ティファニーのお品かと…思いました」「最高デスね!!!」などの声が寄せられている。