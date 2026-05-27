フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が27日までに自身のインスタグラムを更新。“ツヤツヤ美ヘア”ショットを披露した。

「ツヤツヤになったよ〜！髪の毛に必要な栄養をたくさんいれてくれて生き返りました◎ありがとうっ 溶けていくような触り心地なのっ」とヘアケア直後の写真をアップ。

「プライベートでも美容や健康知識を教えてもらってる @iimurakun くん、感謝です これからも応援しています」とつづり、ハッシュタグで「トリートメント」「サロン」「ロングヘア」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「可愛すぎる！」「お顔も髪も美しい！！」「うるうる艶つやのサラッサラで眩しすぎるほど美しくてとっても綺麗だよぉぉ〜！！！」「綺麗ですね！押忍！」「メチャ可愛い」などの声が寄せられている。

堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「チャームポイントはふくらはぎです」と明かしている。アナウンサー業のほかに、訪問型の保育事業を手がける会社の経営も行っている。