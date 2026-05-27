ダイトーケミが大幅高で４年８カ月ぶり高値、半導体フォトレジスト用材料供給で思惑◇

ダイトーケミックス<4366.T>が大幅高で５連騰、一時１２％高の５０４円まで買われ２月１８日につけた４９５円の年初来高値を払拭、２１年９月以来約４年８カ月ぶりの高値ゾーンに突入した。



世界的なＡＩブームを背景にそのインフラ基盤を担う半導体関連株への物色人気が盛り上がっているが、主力どころのメモリーや製造装置メーカーだけでなく、周辺材料を手掛ける中小型株に物色の裾野が広がっており、相次いで水準訂正の動きが顕在化している。そのなか、感光性材料を手掛ける同社は、自社ブランドで展開するほか、同社の大株主である東京応化工業<4186.T>など世界的メーカーのレジスト用感光性材料の供給でも実績を重ねており、ここにきて見直し買い人気に火がついた。２７年３月期は営業３２％増益と好調を見込んでおり、５００円前後の値ごろ感も投資資金の食指を動かしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS