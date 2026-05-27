「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１１時現在で、ファナック<6954.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でファナックは朝高後に値を消し、小幅マイナス圏での動きに。同社は産業用ロボットの大手であり、ＡＩで機械を自律的に制御する「フィジカルＡＩ」分野での活躍が大いに期待されている。今月１３日に米アルファベット＜GOOG＞傘下のグーグルと同分野で協業すると発表。互いの強みを生かし、社会実装を加速させていく姿勢を示した。足もと株価は上場来高値圏にあり、利益確定売りが出やすくなっている面はある。きょうの冴えない値動きを背景に目先売り予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS