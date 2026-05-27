ダイトーケミックス<4366.T>＝大幅高で５連騰。世界的なＡＩブームを背景にそのインフラ基盤を担う半導体関連株への物色人気が盛り上がっているが、主力どころのメモリーや製造装置メーカーだけでなく、周辺材料を手掛ける中小型株に物色の裾野が広がっており、相次いで水準訂正の動きが顕在化している。そのなか、感光性材料を手掛ける同社は、自社ブランドで展開するほか、同社の大株主である東京応化工業<4186.T>など世界的メーカーのレジスト用感光性材料の供給でも実績を重ねており、ここにきて見直し買い人気に火がついた。２７年３月期は営業３２％増益と好調を見込んでおり、５００円前後の値ごろ感も投資資金の食指を動かしている。



室町ケミカル<4885.T>＝ストップ高カイ気配。同社は医薬品と化学品を２本柱としているが、化学品では液体処理用高純度イオン交換樹脂を製造し半導体業界向け主要サプライヤーとして存在感を高めている。同イオン交換樹脂は先端半導体分野で使われる超純水の精製及び薬液の高純度化に必須であり、そのなか同社は時価総額５０億円未満の超小型株ながら、同分野のニッチトップの一角としてポジションを確立している。世界的なＡＩ・半導体関連人気で同社株にも見直し買いが入り始めた。業績も２６年５月期は売上高が１６％増収、営業６２％増益と急拡大見通しにあり、１０倍未満のＰＥＲに加え、株主還元にも抜かりなく取り組んでおり、今期予想配当利回りはきょうのストップ高水準で換算しても２．３％に達する。



ダイドーグループホールディングス<2590.T>＝６日ぶり急反発。２６日の取引終了後に発表した第１四半期（１月２１日～４月２０日）連結決算が、売上高５５２億３９００万円（前年同期比４．３％増）、営業利益１５億５６００万円（前年同期１４億４５００万円の赤字）、最終利益１億１０００万円（同２８億４５００万円の赤字）と黒字転換したことが好感されている。主軸を置く自販機市場で他チャネルとの価格差が継続的に拡大していることなどを受けて国内飲料事業は減収となったものの、トルコやポーランドを中心に海外飲料事業が好調に推移したことが業績を牽引。また、国内飲料事業で前期の減損損失計上に伴う減価償却費の減少や、不採算先の自販機引き上げなどを通じた収益体質への転換の進展などにより大幅増益を確保した。なお、２７年１月期通期業績予想は、売上高２４６８億円（前期比２．３％増）、営業利益１０５億円（同２．５倍）、最終利益５０億円（前期３０３億２２００万円の赤字）の従来見通しを据え置いている。



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出所：MINKABU PRESS